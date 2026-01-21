Rソシエダードは19日、日本代表MF久保建英（24）が検査を受け、左太腿裏の負傷が確認されたと発表した。全治は公表していないが、地元紙ノティシアス・デ・ギプスコアは全治1〜2カ月と報道。W杯北中米大会直前まで離脱が続く最悪の事態は避けられそうだが、3月の英国遠征参加は微妙な状況だ。18日のバルセロナ戦で負傷。19日に自身のインスタグラムで「ケガで少しの間離脱することになりました。大事な時期にチームの力になれ