気象台は、午前4時55分に、なだれ注意報を長岡市、三条市、柏崎市、小千谷市、加茂市、十日町市、糸魚川市、妙高市、上越市、魚沼市、南魚沼市、湯沢町、津南町に発表しました。【警報エリアを確認】【なだれ注意報】新潟県・長岡市、三条市、柏崎市、小千谷市、加茂市、十日町市などに発表（雪崩注意報） 21日04:55時点新潟県では、風雪や高波、落雷に注意してください。下越、中越、上越では、大雪や電線等への着雪に注意してく