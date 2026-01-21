半年にわたってほとんど出場機会がなかった。稲村隼翔にとって、セルティックでの日々が難しいものだったことは間違いない。夏にアルビレックス新潟からスコットランドの名門へと完全移籍した稲村。プレシーズンマッチでの評価は上々で、８月下旬のリビングストン戦でスコティッシュ・プレミアシップへのデビュ−も飾った。だが、出場はこの１試合にとどまった。12月にウィルフリード・ナンシー監督の下でベンチ入りした試合