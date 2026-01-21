現地１月20日、サウジアラビアで開催されているU-23アジアカップの準決勝で、大岩剛監督が率いるU-23日本代表がライバルの韓国と対戦。１−０で勝利を飾った。立ち上がりからゲームを支配した日本は36分、10番を背負う佐藤龍之介のCKから、こぼれ球に詰めた右SB小泉佳絃の得点で先制に成功する。前半はシュート数10対１と圧倒した日本は、後半に反撃を受けたものの、堅い守備で跳ね返す。最後まで集中力を切らさず、１−０で