金の価格が高騰し続けています。小売価格は１月２０日も史上最高値を更新し、１グラム２万６０００円を超えました。止まらない高騰の裏には何が影響しているのでしょうか。（客）「２０万くらいになったらいいかなと。親と叔母のものを正月に片付けしに行って。１８金って書いてあるんじゃないと言いながら持ってきたんですけど」札幌市内にある貴金属の買い取り専門店です。市内に住む女性が持ち込んだのは、ネックレスや指輪など