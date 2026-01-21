雨と風で肌寒さを感じる中行われた北海道コンサドーレ札幌の沖縄キャンプ9日目別メニュー調整だったスパチョーク選手が全体練習に部分合流。完全合流へ順調な姿を見せました。練習ではクロスからのヘディングでのシュート練習が行われました。3年ぶりに戻ってきた福森晃斗選手や青木亮太選手などキック精度の高い選手が揃うコンサドーレ。今季讃岐から加入のDF内田瑞己選手も「積極的な攻撃参加から