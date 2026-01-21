俳優の山下智久（40）が、10月期の日本テレビドラマ「俺たちの箱根駅伝」（放送枠未定）に出演する。箱根駅伝出場を目指す陸上競技部の新監督役。「さまざまな人間ドラマが起こる深い感動のある作品にオファーを頂き、とても光栄に思っています」と出演を喜んでいる。池井戸潤氏の同名小説が原作で、箱根駅伝の生中継を担うテレビ局と、古豪大学の陸上競技部を描く物語。主演は大泉洋（52）が務める。山下が演じるのは元箱根ラ