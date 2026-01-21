全日本大学野球連盟の監督会が20日、横浜市内で開催された。7月に台湾で開催されるワールドカレッジベースボールチャンピオンシップ（仮称）を戦う侍ジャパン大学日本代表の鈴木英之新監督は「その年によって特徴は違うと思いますが、投打ともにハイレベル（な争い）になれば言うことないです」と見据えた。投手は青学大の右腕・鈴木、野手は明大の外野手・榊原ら今秋のドラフト1位候補の逸材たちが候補に挙がっている。