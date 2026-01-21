昨春選抜で優勝した横浜（神奈川）から初めて東京六大学野球の早大に進学する前主将の阿部葉太外野手（3年）が横浜市内の同高練習場で報道陣に対応した。年明けに同大の小宮山悟監督が今春リーグ戦で「1番・中堅」で起用する方針を明かしたことに「びっくりしました。でも自分も1年春から出場するつもりで準備はしています」と拳を握った。9日には日本学生野球協会から25年度学生野球表彰者に選出。「凄くうれしかった」と声