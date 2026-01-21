長引く不動産不況からの出口は見えず、輸出頼みが目立っている。中国経済は、構造的な歪（ひず）みが一段と深まっていると言えよう。中国の２０２５年の国内総生産（ＧＤＰ）は、実質で前年比５・０％増となった。前年から横ばいで、政府が目標として掲げる「５・０％前後」は達成した。しかし、消費がさえず、過当競争でデフレ圧力が強まるという悪循環が深刻になっている。不動産不況が本格化したのは２１年にさかのぼる