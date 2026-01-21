今回の衆院選は準備期間が短く、しかも真冬に行われる。実務を担う自治体の負担はこれまで以上に重いだろう。選挙は民主主義の根幹だ。選挙に携わる職員は１票の重みを自覚し、丁寧かつ着実に事務を遂行する必要がある。今回の衆院選は、異例ずくめと言える。１月２３日の解散から２月８日の投開票日までの期間は１６日間で、戦後最短だ。衆院選が２月に行われるのも、１９９０年以来３６年ぶりとなる。この時期は多くの自