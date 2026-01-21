首都圏の精密機械メーカーの新製品に関する機密情報を漏えいしたとして、警視庁公安部は２０日、いずれも３０歳代で同社元社員の男と在日ロシア通商代表部の元職員の男を不正競争防止法違反（営業秘密開示）容疑で東京地検に書類送検した。元職員はロシアの情報機関・対外情報庁（ＳＶＲ）の一員とみられ、ウクライナ人を装っていた。公安部は、先端技術を狙ったスパイ事件とみている。元職員は昨年３月に帰国しており、公安部