1月21日（水）の交通取締情報 ＜午前＞午前の交通取締情報はありません。  ＜午後＞国道443・・・熊本市東区戸島町（スピード違反）国道325・・・菊池市隈府（携帯電話・シートベルト）国道218・・・上益城郡山都町城平（交差点違反）  ＜夜間＞夜間の交通取締情報はありません。  ＊「交差点違反」とは信号無視、一時不停止、歩行者妨害等交差点における違反の総称です。＊「歩行者妨害」とは横断