政府が見直しを進めている外国人政策の基本方針案が２０日、判明した。強制送還の対象とする外国人の犯罪を、現行の１年以上の実刑や薬物犯罪などから拡大する方向で検討することを盛り込んだ。外国人による土地取得の制限には踏み込まず、２月にも有識者会議を設置して検討を進める。「外国人の受入れ・秩序ある共生社会実現に関する関係閣僚会議」を２３日にも開き、方針を決定する。方針案では、「『秩序』と『共生』を両