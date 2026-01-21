俳優山下智久（40）が10月期放送の日本テレビ系連続ドラマ「俺たちの箱根駅伝」に出演することが20日、分かった。大会に臨む陸上部の新監督役を熱演する。ドラマは大会に臨む学生やスタッフらへの徹底取材をもとに書き上げた、直木賞作家池井戸潤氏の小説「俺たちの箱根駅伝」が原作。大会主催の関東学生陸上競技連盟の全面協力も受け、満を持してドラマ化される。山下が演じる甲斐真人は、箱根駅伝出場経験を持ちながら、大学卒業