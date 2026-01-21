セイノーホールディングスの創業者、田口利八。創業する前年の1929年に撮影国内大手物流グループの一角を占め、中核会社の西濃運輸は企業間物流に強みを持つ。1930年、田口利八が岐阜県萩原町（現下呂市）で、中古トラック1台で運送業「田口自動車」を始めたのが起源。1933年に、現在も本社を置く同県大垣市に進出した。【共同通信＝浜谷栄彦記者】利八は創業前、出征先の旧満州で軍用トラックの機動力を知る。当時の長距離輸