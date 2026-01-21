福岡市のプールで2024年7月、市消防学校の初任学生が訓練中に溺れ死亡した事故で、福岡県警が業務上過失致死容疑で、教官ら3人を21日に書類送検する方針を固めたことが20日、捜査関係者への取材で分かった。