福岡市西区の市民プールで2024年7月、同市消防学校の初任学生＝当時（26）＝が水難救助訓練中に溺れ死亡した事故で、安全への配慮が不十分な訓練計画書を作成したなどとして、福岡県警が業務上過失致死容疑で、教官ら3人を21日に書類送検する方針を固めたことが20日、捜査関係者への取材で分かった。事故は24年7月9日午後発生。訓練には学生52人と教官ら18人が参加しており、他の学生と一斉に立ち泳ぎをしていた岡本大河さんが