安倍晋三・元首相が２０２２年に銃撃されて死亡した事件で、殺人罪などに問われた山上徹也被告（４５）の裁判員裁判は２１日午後１時３０分、奈良地裁（田中伸一裁判長）で判決が言い渡される。審理は昨年１０月２８日の初公判から１５回行われた。検察側が無期懲役を求刑したのに対し、弁護側は「懲役２０年までにとどめるべきだ」と主張している。起訴状では、山上被告は２２年７月８日、奈良市の近鉄大和西大寺駅前で、参院