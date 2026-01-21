2024年7月、福岡市消防学校の水難救助訓練で男性職員が溺死した事故で、警察が当時の消防学校長など3人を21日に書類送検する方針を固めたことが分かりました。この事故は2024年7月、福岡市西区の市民プールで、福岡市消防学校に入校中だった職員、岡本大河さん（当時26）が水難救助の訓練中に溺れ、死亡したものです。この訓練で安全管理を怠ったとして、警察が当時の消防学校長と教官2人の合わせて3人を21日、業務上過失致