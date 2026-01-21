歌手で俳優の山下智久（４０）が、１０月期の日本テレビ系連続ドラマ「俺たちの箱根駅伝」に出演することが２０日、分かった。元箱根駅伝ランナーで、陸上競技部の新人監督・甲斐真人を演じる。原作は「半沢直樹」などで知られる作家・池井戸潤氏の同名小説。２年連続で箱根駅伝本戦出場を逃して予選会に臨む古豪・明誠学院大の選手と、生中継を担うテレビ局のクルーの奮闘を描く。主演は大泉洋（５２）が務め、テレビ局のチー