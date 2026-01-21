巨人の石塚裕惺内野手（１９）が２０日、坂本勇人内野手（３７）から教わった送球の極意を土台に、２年目の飛躍へ決意を示した。沖縄・那覇で行っている合同自主トレを公開。志願して参加した２年目の有望株は、ノックではたびたび先輩から助言を受け、「恩返しできるように、死にものぐるいでやっていきたい」と誓った。坂本自身も１年目のオフ、阿部監督との合同トレをきっかけに大ブレイク。スターが次代のスターを育てる巨人