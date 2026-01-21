オリックス・古田島成龍投手が復権に懸ける思いを明かした。５０試合で２４ホールド、防御率０・７９と大活躍した２４年を経て、２５年は２０試合で６ホールド、防御率４・４２と成績が低下。一時は先発調整を打診されながら、チーム事情でリリーフ起用が継続となる難しさもあった。２５年９月には右肘クリーニング手術。すでに３度のブルペン入りを果たし、２月中旬のライブＢＰ（実戦形式の打撃練習）が見えるまで状態を上げて