西武・山田陽翔投手（２１）が１９日までに沖縄・石垣島で自主トレを公開。４年目の今季も「怪我なくシーズンを完走できるように」と誓った。高卒３年目２５年は開幕２戦目で１軍に昇格。４月３日・楽天戦（楽天モバイル）で１軍デビューを果たすと、チーム２位タイの４９試合に登板し、プロ初白星を含む３勝３敗１７ホールド１セーブ、防御率２・０８の成績。シーズン途中には勝利の方程式に定着するなど離脱なしで走りきり、