オリックス・若月健矢捕手（３０）が２０日、３月のＷＢＣへ「超速仕上げ」を誓った。２５年１１月からほぼ無休で練習を続け、１６日に侍ジャパン入りが決定。「いつでも『行けます』という状態をつくっておかないといけない」と日の丸を背負う責任感をにじませた。この日も大阪・舞洲で自主トレ。ブルペンで九里や曽谷の投球練習の相手をした。「やっぱり目が大事だと思う」と原則、捕球練習を日課とするつもり。打撃でも意欲