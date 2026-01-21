阪神・山田脩也内野手（２０）と百崎蒼生内野手（２０）が２０日、兵庫・西宮市の球団事務所で行われた「２０歳記念品贈呈式」に出席した。粟井球団社長から「連覇するために君たちの力は絶対必要。いつ（１軍に）呼ばれるか分からないと思って準備しておいて」と激励を受け、記念品も贈呈された。山田は「１つ大人になった実感と、これからもっと頑張っていきたい」と気を引き締めた。元日に兄弟と食事に出かけた山田は、そこ