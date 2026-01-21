アフリカ・ネイションズカップ2025の3位決定戦でエジプトをPK戦の末に撃破し、3位で大会を終えたナイジェリア代表。ナイジェリアは2026W杯アフリカ予選プレイオフ決勝でコンゴ民主共和国代表に敗れてW杯出場権を逃したばかりで、アフリカ・ネイションズカップで3位に入れるチームがW杯に出場できないのはあまりに残念だ。問題は、今大会で得た手応えを次の2030W杯へどう繋げるかだ。タレントはまずまず揃っているが、ピッチ外での