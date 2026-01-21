17日に行われたブンデスリーガ第18節でライプツィヒを5-1で粉砕し、首位を独走するバイエルン。もはやブンデスリーガ連覇は確実と言っていい圧倒的強さだが、あまりにも『一強状態』すぎないかと疑問の声もある。組織力、資金力でも国内で今のバイエルンと互角に戦えるチームは見当たらず、リーグのバランスが崩れているとの見方もあるだろう。一強状態が続けばリーグの盛り上がりにも影響してくる。ただ、バイエルンのマックス・