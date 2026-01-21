アメリカの司法省は移民当局の取り締まりを妨害したとして、中西部ミネソタ州の知事らに召喚状を送付しました。複数のアメリカメディアによりますと、司法省は20日、ミネソタ州のウォルツ知事とミネアポリスのフレイ市長らに対し、移民当局の取り締まりを妨害したとして召喚状を送付したということです。ミネアポリスでは今月7日、移民当局が発砲しアメリカ人女性が死亡する事件があり、州知事らは移民当局の取り締まりを厳しく批