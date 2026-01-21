NY株式20日（NY時間14:07）（日本時間04:07） ダウ平均48533.07（-826.26-1.67%） ナスダック23030.98（-484.41-2.06%） CME日経平均先物52345（大証終比：-455-0.87%） 欧州株式20日終値 英FT100 10126.78（-68.57-0.67%） 独DAX 24703.12（-255.94-1.03%） 仏CAC40 8062.58（-49.44-0.61%） 米国債利回り 2年債 3.588（+0.002） 10年債 4.283（+0.060） 30年債 4.91