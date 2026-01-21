グリーンランドを巡る米欧の対立激化で、本日の為替市場はドル安の動きが見られている。デンマークの年金基金が米国債投資からの離脱を表明するなど、ドル離れが再び意識されている面もあるようだ。 ただ、エコノミストからは、ドルが優位性を失うとの懸念は行き過ぎだとの指摘が出ている。脱ドル化の証拠はほとんどないという。 米国資産に対する海外需要は、国債・社債・株式を含めて引き続き堅調だとい