ボートレースびわこのG2「結核予防事業協賛第69回秩父宮妃記念杯」は20日、強い追い風の影響で終日安定板装着＆周回展示が2周から1周、レースは3周から2周に短縮して5日目を開催。10〜12Rで準優勝戦が行われ、きょう21日の最終日12Rで争われる優勝戦メンバーが出そろった。初日1Rを2コース差しで開幕星を決めた佐藤。幸先のいいスタートを決めて好リズムでファイナル1号艇まで駒を進めてきた。その快進撃を支えるのが22号機