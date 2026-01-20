気象台は、午前4時19分に、なだれ注意報をつがる市に発表しました。【警報エリアを確認】【なだれ注意報】青森県・つがる市に発表（雪崩注意報） 21日04:19時点青森県では、大雪や低温に注意してください。津軽では、高波に注意してください。津軽、三八上北では、落雷やなだれに注意してください。【なだれ注意報（発表中）と予報値】■青森市□なだれ注意報23日にかけて注意■弘前市□なだれ注意報23日にかけて注意■黒石市