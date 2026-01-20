きのう午前、熊本県・阿蘇で3人が乗った遊覧ヘリコプターが行方不明になりました。その後、警察が阿蘇中岳の火口内でヘリの機体の一部を確認しました。きのう午前11時ごろ、熊本県の阿蘇中岳の周辺でヘリの乗客のスマートフォンが衝撃を感知して消防に自動通報が入りました。ヘリは阿蘇中岳周辺をおよそ10分間遊覧するコースで、64歳の男性パイロットと台湾出身の41歳と36歳の男女2人が客として搭乗しています。その後、午後4時す