¸½ÃÏ£±·î20Æü¡¢¥µ¥¦¥¸¥¢¥é¥Ó¥¢¤Ç³«ºÅÃæ¤ÎU-23¥¢¥¸¥¢¥«¥Ã¥×¤Ï½à·è¾¡¤¬¹Ô¤Ê¤ï¤ì¡¢Âç´ä¹ä´ÆÆÄÎ¨¤¤¤ëU-23ÆüËÜÂåÉ½¤Ï´Ú¹ñ¤ÈÂÐÀï¡£36Ê¬¤ËDF¾®Àô²Â¸¾¤¬µó¤²¤¿¸×¤Î»Ò¤Î£±ÅÀ¤ò¼é¤êÀÚ¤ê¡¢¸«»ö£±¡Ý£°¤Î¾¡Íø¤ò¼ý¤á¤¿¡£Âç²ñÏ¢ÇÆ¤Ë²¦¼ê¤ò¤«¤±¡¢24Æü¤Î·è¾¡¤Ç¤ÏÃæ¹ñ¤È»óÍº¤ò·è¤¹¤ë¡£¤½¤ÎÆü´ÚÀï¤Ç¤Á¤ç¤Ã¤È¤·¤¿ÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤¬¡¢U-23´Ú¹ñÂåÉ½¤Î¥Ù¥ó¥ÁÁ°¤Ç»Ø´ø¤ò¼¹¤ë¿ÍÊª¤À¡£¸µ´Ú¹ñÂåÉ½CB¤Î¥¤¡¦¥ß¥ó¥½¥ó¡ÊÍûÉÒÀ®¡Ë´ÆÆÄ¤Ç¤¢¤ë¡£Ì¾Á°¤Î¶Á¤­¤òÊ¹¤¤