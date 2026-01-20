ヤクルトやソフトバンクでも活躍した元メジャーリーガーの五十嵐亮太氏（46）が20日に放送された日本テレビ系「踊る！さんま御殿！！」（火曜後8・00）に出演。東北出身者にメジャーリーガーが多い“秘密”を明かした。今回は「雪国育ちの芸能人SP」と題して放送され、北海道留萌市出身の五十嵐氏が出演。「雪国のちょっと不思議な習慣」というトークテーマで、「北海道出身なんですけど、東北出身ってメジャーリーガー多い」