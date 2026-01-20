スイスで開かれているダボス会議で20日、カナダのカーニー首相は演説し、アメリカのトランプ大統領が領有に意欲を示すデンマーク自治領グリーンランドをめぐり、デンマークとグリーンランドへの支持を明確にしました。そのうえで、圧力を背景に追加関税を示唆する動きには反対の立場を示しました。また、国際秩序が揺らぎ、大国どうしの競争が強まる中では、「相手に従っていれば安全が得られるという考え方は通用しない」と指摘し