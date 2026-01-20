気象台は、午前4時13分に、なだれ注意報を天栄村湯本、下郷町、檜枝岐村、只見町、南会津町に発表しました。【警報エリアを確認】【なだれ注意報】福島県・天栄村湯本、下郷町、檜枝岐村、只見町、南会津町に発表（雪崩注意報） 21日04:13時点浜通りでは、強風と、空気の乾燥した状態が続くため火の取り扱いに注意してください。会津では、大雪やなだれに注意してください。【なだれ注意報（発表中）と予報値】■天栄村湯本□なだ