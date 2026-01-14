「オリコン週間デジタルシングル（単曲）ランキング」が21日発表され、今月1日から「フェーズ3」をスタートさせたMrs. GREEN APPLEの新曲『lulu．』が、初週ダウンロード数2・6万DL（2万5935DL））で初登場1位を獲得した。25年7月14日付での「Carrying Happiness（Tokyo Disney Resort Version）」以来、通算8作目の1位となった。同曲は今月16日から日本テレビ系で放送中のアニメ「葬送のフリーレン」第2期オープニングテーマ。2