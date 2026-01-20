ウォルト・ディズニー・アニメーション・スタジオの最新作「ズートピア2」が、ハリウッドのアニメ映画史上最高の興行収入を達成した。世界興行収入は17億ドル（約2550億円）に到達。これまで首位だったピクサーの「インサイド・ヘッド2」（16億9000万ドル／約2535億円）を抜いた。ディズニー・エンターテインメントのアラン・バーグマン共同会長は声明で「この偉業は、何よりも世界中のファンの熱意のおかげです」と感謝の言葉を語