シンガー・ソングライターの米津玄師が昨年９月にリリースした「ＩＲＩＳＯＵＴ」が、２６日付の「オリコン週間ストリーミングランキング」で週間再生数１６９８．６万回を記録し、１位を獲得した。男性ソロアーティストでは歴代単独トップとなる１８週連続で首位に輝いた。同曲は劇場版「チェンソーマンレゼ篇」の主題歌。ＹＯＡＳＯＢＩの「アイドル」を抜き、オリコン史上最速となる初登場から４週で再生回数１億回を突