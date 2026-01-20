Adoの『私は最強（ウタ from ONE PIECE FILM RED）』が、1月21日発表の最新「オリコン週間ストリーミングランキング」で、累積再生数4億回を突破した。【動画】これぞ神曲！美麗なアニメ映像もウタ（Ado）×Mrs. GREEN APPLEがコラボしたMV週間再生数は69万1688回を記録。累積再生数は4億49万4003回となり、4億回突破は自身通算5作目【※1】。ソロアーティスト歴代1位の「アーティスト別4億回再生突破作品数」記録を自己更新