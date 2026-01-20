DREAMS COME TRUE「何度でも」が、1月21日発表の最新「オリコン週間ストリーミングランキング」で「大阪LOVER」に続く、自身通算2作目の累積再生数1億回突破作品となった。週間再生数は51万6683回を記録し、累積再生数は1億39万4116回。【写真】「2人わかーい」「いい写真」ドリカム中村正人＆西川隆宏さんの“なつかし”2ショット本作は、2005年2月にCDシングルとしてリリース。同年1月期に放送された俳優・江口洋介主演ドラ