今年から“フェーズ3”をスタートさせたMrs. GREEN APPLEの新曲「lulu.」（ルル）が、最新の1月26日付「オリコン週間ストリーミングランキング」で2位に初登場した。週間再生数は1573万4821回。初登場作品が週間再生数1000万回を超えるのは、米津玄師, 宇多田ヒカルの「JANE DOE」（2025年10月6日付）以来、4ヶ月ぶり。【動画】Mrs. GREEN APPLE新曲「lulu.」ミュージックビデオ1月16日より放送中のテレビアニメ『葬送のフリー