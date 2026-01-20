今年からフェーズ3をスタートさせたMrs. GREEN APPLEの新曲「lulu.」（ルル）が、1月21日発表の最新「オリコン週間デジタルシングル（単曲）ランキング」に初週DL数2万5935DLを記録し、で初登場。2025年7月14日付での「Carrying Happiness （Tokyo Disney Resort Version）」以来、自身通算8作目【※】の1位を獲得した。【動画】Mrs. GREEN APPLE新曲「lulu.」ミュージックビデオ本作は1月16日より放送中のテレビアニメ『葬送