気象台は、午前3時55分に、なだれ注意報を豊岡市に発表しました。【警報エリアを確認】【なだれ注意報】兵庫県・豊岡市に発表（雪崩注意報） 21日03:55時点北部では、高波に注意してください。南部では、空気の乾燥した状態が続くため、火の取り扱いに注意してください。兵庫県では、なだれに注意してください。【なだれ注意報（発表中）と予報値】■豊岡市□なだれ注意報【発表】22日にかけて注意■養父市□なだれ注意報22日