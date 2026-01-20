米津玄師の「IRIS OUT」（アイリス アウト）が、1月21日発表の最新「オリコン週間ストリーミングランキング」で1位をキープし、男性ソロアーティスト歴代単独1位の「連続1位獲得週数」記録を18週連続に伸ばした。【動画】米津玄師「IRIS OUT」MV週間再生数は1698万5974回。2025年9月29日付から18週連続で週間再生数1000万回を超え、累積再生数は3億3760万9378回を記録している。同曲は劇場版『チェンソーマン レゼ篇』（2025年