ブルックリン・ペルツ・ベッカムが、両親のデビッド＆ヴィクトリア・ベッカムへの不満を初めて公に語った。26歳のブルックリンは、2022年に女優ニコラ・ペルツと結婚後、家族と疎遠になったとされてきたが、今回インスタグラムストーリーで6投稿にわたり声明を発表した。最初の投稿でブルックリンは「もう家族と和解したくない」と強調。「長年沈黙を守り、問題を公にしないよう努めてきた。でも両親とそのチームがメディアに情報