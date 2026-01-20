伝説的ファッションデザイナーのヴァレンティノ・ガラヴァーニが、1月19日、ローマの自宅で家族に囲まれながら息を引き取った。93歳だった。財団によると、21日から22日にかけてローマで一般弔問が行われ、葬儀は23日午前に予定されている。ジョルジャ・メローニ伊首相は、X（Twitter）で「ヴァレンティノはスタイルとエレガンスの巨匠であり、イタリア高級ファッションの永遠の象徴。彼の遺産は世代を超えてインスピレーションを