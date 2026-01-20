ＥＣＢ理事のナーゲル独連銀総裁の発言が伝わっており、「物価安定目標に近づいている。財政再建が不可欠となる局面が到来」と述べている。 ・物価安定目標に近づいている。 ・財政再建が不可欠となる局面が到来。 ・ＦＲＢの独立性にリスクが生じるとは思わなかった。